Meztelen nőnek veszett nyoma - megrázó szavakkal jelentkeztek a kutató-mentők

Szívszorító az eltűnt nő esete

A Biatorbágyon történt eset különösen megindító volt, mivel egy betegséggel küzdő meztelen nőt kerestek. mint írták a kutató-mentők, a keresett személy állapota olyan volt amit elképzelni is nehéz, ha nem a saját szemükkel látják.

Hihetetlen látni, hogy az emberi elme, hogyan tud megzavarodni és teljes kontrollt veszíteni a test felett. Sajnáljuk és együtt érzünk mindenkivel, aki családtagját hasonló betegséggel kapcsolatban gondozza, óvja és küzd a mindennapokban.

− tették hozzá, kiemelve, hogy fejet hajtanak a helyszínen dolgozó rendőrök embersége és profizmusa előtt, mert csodálatos volt látni, ahogy a megtalált hölgy minden kirohanását higgadtan kezelték. Emellett a polgárőrök kitartó munkáját és segítségét is megköszönték.

A keresett személyt az erdőben találták meg, majd az Országos Mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.

A zavart, meztelen nőt a kutató-mentők találták meg.

Visegrádon az életét akarta eldobni egy férfi

Visegrádon éjszakai órákban egy öngyilkossági szándékkal útnak indult férfit kerestek. A keresést a rendőrség és a helyi mentőszolgálat közösen végezte, a telefon lokalizálása pedig kulcsszerepet játszott a férfi felkutatásában. A párhuzamosan zajló földi és légi keresés eredményeként sikerült kapcsolatba lépni a férfival, így szerencsére tragédia nélkül zárult a történet.

