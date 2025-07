Minden szülő rémálma: féltucat kisgyerek tűnt el pár hét alatt, a legkisebb fél éves +fotók

Eltűnt kisgyerekek tartják lázban az országot

Az esetek körülményeiről egyelőre kevés a hivatalos információ, de az érintett családok számára minden óra kritikus lehet. Az eltűnt gyermekek között van egy tatabányai kisgyermek is. A felkutatásukra már megindult a hatósági eljárás. Az esetek arra is rávilágítanak, milyen törékeny a biztonság még a legkisebbek esetében is.