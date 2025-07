Vádemelés 1 órája

Ajtót rúgott, kapunak hajtott, majd lopott is: volt élettársát terrorizálta az agresszív nő +videó

Vádat emelt a Tatabányai Járási Ügyészség az ellen a nő ellen, aki volt élettársán akart bosszút állni. A vádlott nemcsak ajtókat tört be, de több százezer forintnyi kárt is okozott, sőt, lopott is a férfi otthonából bosszúhadjárata során.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője, dr. Horváth Sándor tájékoztatása szerint a nő és a sértett férfi 16 évig, 2006 és 2022 között éltek élettársi kapcsolatban, kapcsolatuk azonban a nő féltékenysége és alkoholproblémái miatt megromlott. A nő 2022. december 29-én elhagyta a közös otthont egy Tatabánya közeli településen visszatérési szándék nélkül. A helyzet azonban később elmérgesedett, és bosszúhadjáratba torkollott. Felvétel is készült a nő bosszúhadjáratáról

Forrás: ugyeszseg.hu/Youtube Így kezdődött a bosszúhadjárat Még 2022. december 21-én, amikor a férfi és közös kiskorú gyermekük nem tartózkodtak otthon, a nő megjelent az ingatlan udvarában lévő műhelynél – amit a férfi cége bérelt, és ahová neki nem volt jogosultsága bemenni. A nő többször belerúgott a műhely bejárati ajtajába: az ajtó betört, behorpadt, a takarólap pedig letört. A rongálással 87 ezer forint kárt okozott, amit azóta sem térített meg. A nő 2023. július 11-én újra megjelent a férfi házánál – ezúttal autóval. Előbb a ház előtt lévő automata kapunak hajtott neki járművével, majd bement az udvarra, és a melléképület ajtajába is belerúgott. Ez az ajtó is betört. A nő később úgy nyilatkozott, így akarta jelezni volt élettársának, hogy „bármire hajlandó”. A rongálással újabb jelentős kárt okozott: a kapuban 340 ezer, az ajtóban 95 ezer forintos rongálás keletkezett. Lopás a volt pár házából A nő utoljára 2024. április 21-én jelent meg a férfi házánál, ezúttal annak távollétében be is ment a lakásba jogtalanul. Összesen 160 ezer forint értékben lopott el különböző tárgyakat: számítógépes egeret, nyomkövetőt, tabletet és egy üveg vörösbort is magával vitt. A Tatabányai Járási Ügyészség rongálás és lopás vétsége miatt emelt vádat a nő ellen. Az okozott kár egyik esetben sem térült meg.

