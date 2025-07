Megvan az utak új réme - videón és képeken ahogy egy teherautó nyitott ajtóval száguld

Egy kisteherautó nyitott hátsó ajtóval tele munkaeszközökkel száguldozott a 8-as főúton. A sofőr vagy észre sem vette a hibát, vagy nem törődött vele. Az Ajka felől érkező jármű a 8-as főúton haladt Veszprém irányába, és munkavégzéshez szükséges felszereléseket, például állványokat szállított, amelyek bármikor kicsúszhattak volna az útra, ezzel komoly veszélyt okozva a mögötte közlekedőknek.

Videó és kép is készült a 8-as főút új réméről

Forrás: Veol.hu

Ennél veszélyesebben nem is száguldozhatott volna a 8-as főúton

Az esetről a veol.hu-nak az egyik olvasójuk számolt be, aki megpróbálta utolérni a kisteherautót, hogy figyelmeztesse a vezetőt, de ez nehéz volt, mivel a jármű nagy sebességgel, többször is előzve haladt. Végül csak Herend közelében sikerült befogni, ám ekkor a kisteherautó már letért az útról. Videó és fotók is készültek a veszélyes manőverről, amit ITT tudnak megnézni.

Ilyen helyzetekből gyorsan történhet tragédia. A múlt hét folyamán Komárom-Esztergomban pedig halálos baleset történt a 13-as főúton. Mobilozhatott vezetés közben a frontális baleset áldozata.