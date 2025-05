Helyszíni fotókon az oroszlányi hármas baleset: brutálisan összetörtek az autók

Mint arról mi is beszámoltunk, két személyautó karambolozott szerda délelőtt Oroszlányban, a Bánki Donát utcában. Az ütközés során a járművek egy parkoló autónak is nekisodródtak. Az önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Személyi sérülés nem történt a balesetben. A tűzoltók helyszíni fotókat is közöltek az esetről, amelyen a csúnyán összetört autók láthatóak.