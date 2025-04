150 tehetség ragyogta be Tata színpadát

A különleges eseményen 150 fiatal lépett színpadra, 15 tatai és környékbeli intézményt képviselve – mindenki a saját műfajában mutatta meg, miben rejlik a tehetsége. A tehetséggála fellépői között idén is mindenki megtalálhatta a kedvenc előadóját.

A tatai tehetséggála ismét alkalmat adott, hogy megmutathassák a diákok miben tehetségesek

Forrás: tata.hu

A gála házigazdája most is a Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ volt, ahol igazi színpadi kavalkád bontakozott ki: modern és hagyományos táncok, cirkuszi mutatványok, zenei előadások követték egymást, a Kodály Kórus záró produkciója pedig méltó tisztelgés volt a Költészet Napja előtt is.

Igazi lehetőség a Tehetséggála

A Tehetséggála 2019-ben indult útjára, amikor Tata elnyerte a „Tehetségbarát Önkormányzat” címet – ezt azok az önkormányzatok kaphatják meg, amelyek elkötelezetten támogatják a fiatal tehetségek felkutatását, fejlődését, és együttműködnek a tehetséggondozásban érintett intézményekkel. Azóta minden évben izgalmas, sokszínű program várja a közönséget, és idén sem volt ez másként. Tata ifjai a művészet, sport és kultúra világában egyaránt otthonosan mozognak, és nem ritkán országos színpadokon, tévéműsorokban, rádiókban vagy fesztiválokon is feltűnnek – öregbítve ezzel a város hírnevét.

Az idei gálán többek között a Fazekas, a Vaszary, a Kőkúti és a Vincze Imre Általános Iskola, az Eötvös Gimnázium, a Színes Iskola, a Pötörke Népművészeti Egyesület, a Menner Bernát, a Cirque Academy Tata, az Általér Református Iskola, az Új Út intézményrendszere, a Dance Academy Tata, valamint a Maya Tánc és Gimnasztika SE növendékei mutatták meg, mi mindenre képesek.

A fellépő fiatalokat oklevéllel és ajándékkal jutalmazták, amelyeket Risóczki Lilla diákpolgármester és Michl József polgármester adott át – a közös fotó pedig méltó lezárása volt ennek az inspiráló délelőttnek.

Ahogy Cserteg István, Tata ifjúsági referense a Kemma.hu-nak fogalmazott: „ez a gála valóban tele volt csillagokkal” – és nem is túlzott.