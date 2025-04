Bántalmazók 2 órája

Keresik a gyerekek rémeit: szexuális ragadozók a rendőrség körözési listáján

Tizenkét éven aluli gyerekek ellen elkövetett szexuális erőszak – ez az a legsúlyosabb bűncselekmény, ami miatt több embert is köröz a rendőrség. A nyilvános listán túlnyomórészt férfiak szerepelnek – de egy nő is van köztük. Ők azok a szexuális ragadozók, akik most is szabadlábon vannak.

Ők azok, akik gyerekek ártatlanságát vették célba. Aki elmenekült a felelősségre vonás elől. És aki lehet, hogy most is egy újabb áldozatra vár. Ők azok a szexuális ragadozók, akik a legvédtelenebbeket bántották. Ezek a szexuális ragadozók a legvédtelenebbeket, a 12 év alatti gyermekeket bántalmazták.

Forrás: police.hu A rendőrség hivatalos oldalán, a police.hu-n bárki megnézheti a körözési listát. Elég egyetlen kattintás, és kiderül: hányan bujkálnak ma Magyarországon azért, mert a Büntető Törvénykönyv alapján "szexuális erőszakot 12. életévét be nem töltött személy sérelmére" követtek el. Szexuális ragadozók a listán Gyerekek ellen. Kicsik ellen. Azok ellen, akik még hinni mernek a felnőttek jóságában. A lista szereplői között túlnyomórészt férfiak vannak, összesen tízen. De egy nő is szerepel közöttük, aki ellen ugyanezen súlyos bűncselekmény miatt adtak ki elfogatóparancsot. Nem ritka, hogy ezek az elkövetők saját családi, ismeretségi körükben keresik az áldozataikat. Sajnos a gyerekek rémei nem kerülik el Komárom-Esztergomot sem: Legutóbb a sárisápi rém kegyetlen tette járta be az egész országot. Mint korábban megírtuk, február 26-án hajtóvadászatot indított a rendőrség, polgárőr szervezetek, önkéntesek egy sárisápi férfi, a 49 éves S. Zs. ellen, aki a gyanú szerint szexuális erőszakot követett el Sárisápon. A férfi információk szerint egy 10 éves kislány ellen követett el szexuális erőszakot. A lány reggel nem jelent meg az iskolában, ekkor jelentették az eltűnését. Megtalálói közt volt a polgármester is, ezután indult a hajsza a férfi után. A férfit nem egészen nyolc óra alatt kapták el és vették őrizetbe.

A Tatabányai Törvényszék pedig egy évvel ezelőtt ítélt 14 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra egy tatabányai férfit, aki a 7 éves nevelt lányt zaklatta évekig. A vádirat szerint a 2023 májusában és júniusában két alkalommal molesztálta a kislányt a férfi. Egy esetben akkor, amikor az élettársa aludt, a másik esetben az anya távollétét használta ki.

