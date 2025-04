Két férfinál több ezer gyalázatos gyerekfotót és -videót találtak – egyiküknek még ez sem volt elég

A gyermekpornográfia bűntette és szexuális erőszak bűntette miatt indult ügyben a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádiratot nyújtott be azzal a két férfival szemben, akik gyermekpornográf felvételeket készítettek és küldtek egymásnak.

A vádirat szerint az egyik férfi 2017. novembere és 2024. februárja között közel 8 ezer darab gyermekpornográf felvételt szerzett meg, illetve februárban több felvételt küldött a másik férfinak. Valamint két, 12. életévét be nem töltött gyermekről készített felvételt, és néhányat szintén elküldött a férfinak.

Mint azt dr. Stoller Katalin ügyésztől, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivőjétől megtudtuk a másik, budapesti illetőségű férfi több éven keresztül szexuálisan bántalmazta 12. életévét be nem töltött fiúgyermekét, valamint a gyermekével folytatott szexuális cselekményekről több alkalommal fényképeket és videofelvételeket is készített és más személyek számára is hozzáférhetővé tett az interneten. A budapesti férfi több, mint 3 ezer 700 darab gyermekpornográf tartalmú képet is megszerzett, melyeket a laptopjain, mobiltelefonjain és memória kártyáján tárolta.

Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a Tatabányai Törvényszék börtön büntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje, továbbá indítványt tett arra is, hogy a bíróság végleges hatállyal tiltsa el őket minden tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kapcsolatos foglalkozástól, tevékenységtől és kobozza el tőlük azokat az elektronikai eszközöket, melyeket a bűncselekmények elkövetéséhez használtak.