Húsvétkor is brutális összeget fizet, aki egy pohár sör után vezet

A húsvéti locsolkodás régi, kedves hagyomány, amelynek elmaradhatatlan része a vendéglátás – sok helyen még ma is szokás egy-egy pohár pálinkával, borral vagy sörrel kínálni a locsolkodókat. Ám ami a vendégszeretet gesztusának tűnik, az könnyen több százezer forintos bírságot vagy akár a jogosítvány elvesztését is jelentheti. Egy pohár ital is ittas vezetésnek számít, messze nem olyan ártalmatlan, mint sokan hiszik.

Húsvétkor is sokba kerülhet az ittas vezetés. Itt vannak a büntetések összegei.

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Sokan gondolják úgy, hogy egyetlen pohár sör vagy bor elfogyasztása után még bátran volán mögé ülhetnek, különösen, ha "eltelt egy kis idő". A hovege.hu szerint azonban a valóság ezzel szemben az, hogy a szervezet alkoholfeldolgozása lassabb, mint azt általában gondoljuk – és ez az egy pohár sör is elegendő lehet ahhoz, hogy a szonda pozitív értéket mutasson.

Ittas vezetés: ezeket a járműveket tilos

A jogszabályok nemcsak az autóvezetésre vonatkoznak, hanem minden olyan közlekedési eszközre, amely részt vehet a közúti forgalomban. A szabály szerint bármilyen alkohol elfogyasztása után tilos vezetni az alábbi járműveket:

Személygépkocsi

Motorkerékpár

Teherautó

Busz

Moped, robogó

Segédmotoros kerékpár

Elektromos rollerek

Mezőgazdasági gépek

Mi a helyzet a kerékpárral?

Kerékpárral alkohol fogyasztása után bizonyos feltételek mellett lehet közlekedni, de csak akkor, ha a biciklis biztonságosan tud haladni. Azonban ez a szabály elég szubjektív, és ha a mozgás bizonytalan, a rendőr megbüntetheti a kerékpárost, illetve megtilthatja a továbbhaladást.

Mennyi idő kell az alkohol lebomlásához?

Egy korsó sör (kb. 5%-os alkoholtartalommal) körülbelül 1-2 óra alatt bomlik le egy átlagos testsúlyú férfi szervezetében. A nőknél ez az idő hosszabb lehet, akár 3-4 óra is, mivel az ő anyagcseréjük lassabban dolgozza fel az alkoholt.

Egy pohár bor (1,5 dl, kb. 12%-os alkoholtartalommal) 2-3 óráig is kimutatható a szervezetben. Ezért még egyetlen pohár alkohol is elegendő ahhoz, hogy szabálysértést kövessünk el.

Alkoholszint és a büntetések mértéke

Az alkoholszintet az alkoholszonda értékei alapján határozzák meg, amelyek az alábbi kategóriákat különböztetik meg: