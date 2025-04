Halálos dráma a patikában: gyógyszerekért ment, összeesett a bácsi +videó

Ijesztő pillanatok játszódtak le péntek délután Komáromban. Mint azt mi is megírtuk akkor, a Jedlik Ányos utcában a járókelők arra lettek figyelmesek, hogy a mentők valakit ápolnak a Mentha Patika előtt. Mentőhelikopter is leszállt 16 órakor a gyógyszertár mögött területre. Most újabb részleteket tudtunk meg a drámai esetről.

Halálos dráma a patikában: gyógyszerekért ment, összeesett a bácsi

Forrás: OMSZ/Facebook