Letartóztatásban a múlt heti bombafenyegetés gyanúsítottja

Mint azt korábban már a Kemma is megírta, egy ismeretlen férfi még április 14-én felhívott egy tatabányai intézményt, és közölte, hogy „repülni fogtok kutyák! Meg fogtok dögleni!”, majd letette a telefont. A rendőrök az épületet kiürítették, a helyszínt átvizsgálták, de robbantásra alkalmas eszközt nem találtak. Ekkor közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt indult büntetőeljárás a bombariadót okozó ember ellen.

Bombariadó fenyegetést kapott a tatabányai pláza, a törvényszék és a bíróság

Forrás: 24 Óra

Pár nap múlva újra bombariadót kiáltott

Alig telt el pár nap, április 17-én délelőtt telefonhívás érkezett a segélyhívóra. A telefonáló azt mondta, a tatabányai pláza és két másik intézmény közül az egyikben bomba fog robbanni. A rendőrök az épületeket most is kiürítették, de az átvizsgálások során robbanószert ekkor sem találtak. A büntetőeljárás most is megindult, és a szálak egészen Budapestig vezettek.

A tatabányai nyomozók még aznap, 19 óra 45 perckor Tatán fogtak el két férfit. Egy 44 éves tatai lakost tanúként hallgattak ki a nyomozók, míg a vele egy járműben tartózkodó 45 éves mocsai férfit gyanúsítottként. Ellene közveszéllyel fenyegetés bűntett elkövetése miatt folyik a büntetőeljárás. A kihallgatását követően őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását. A 45 éves férfi ellen jelenleg is több büntetőeljárás van folyamatban– tájékoztatott dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

Puskásné Sárközi Rita, a Tatabányai Törvényszék sajtótitkára elmondta, a Tatabányai Járásbíróság közveszéllyel fenyegetés miatt indult ügyben tartott ülésen egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A letartóztatás elrendelése a szökés, elrejtőzés veszélye, a bűnismétlés veszélye miatt és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása érdekében indokolt. A végzés nem végleges, mivel a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.