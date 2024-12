Mint arról már beszámoltunk, összeütközött négy személygépkocsi az M1-es autópálya 71-es kilométerénél, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tata térségében vasárnap este.

Több sérültje is volt a balesetnek

Fotó: Maszlavér Jácint tű. őrgy. / Forrás: KEM Katasztófavédelem

A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a tatabányai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoztak a baleset idején, ahonnét most újabb információkat, valamint fotókat is kaptunk.