Mint arról már mi is többször beszámoltunk, megrázó baleset történt november 16-án, szombaton délután Komáromban, amely tragédiával végződött. Az Igmándi úton, az Erzsébet híd előtti szakaszon frontálisan karambolozott két autó, melyben aztán további egy jármű is érintett volt. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztani kellett. A komáromi halálos baleset következtében egy helyi általános iskola tanítónője vesztette életét a helyszínen. Most újabb információk láttak napvilágot az esetről.

Fotó: K.L. / Forrás: 24 Óra