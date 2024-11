A katasztrófavédelem is megírta, sínekre csúszott egy kocsi az 1-es főút 80-as kilométerénél lévő vasúti átjáróban. A járművel nem tudtak lehajtani a sínekről, így az utasok kiszálltak az autóból. Ezt követően ért oda az elakadt üres kocsihoz nagyjából egyszerre egy-egy tehervonat, amelyek gyakorlatilag kettészakították a kocsit, a roncsok pedig szétszóródtak. Az esethez a komáromi hivatásos tűzoltókat riasztották, valamint a komáromi önkéntes tűzoltók is a helyszínre vonultak, akik eltávolították a gépjármű mozdony alá szorult maradványait. Az egyik tehervonat veszélyes árut is szállított, emiatt riasztották a katasztrófavédelmi mobil labort is. A veszélyes árut szállító vagon nem rongálódott meg.

A vasúti átjáróból a tűzoltók távolították át a kettészakadt autó darabjait

Fotó: Szeibert Philip / Forrás: Katasztrófavédelem

Nem ez az első alkalom, hogy baleset történik a helyszínen. 2019-ben egy sószóró és egy tehervonat ütközött ugyanitt, 2020-ban pedig egy férfi tért le a Komárom és Almásfüzitő közötti átjárónál az útról és elakadt a sínben. A sofőr ki tudott szállni az autóból, ám hiába jelzett a közelgő tehervonatnak, az már nem tudott megállni és ütközött a fennakadt autóval.

Idén januárban egy nap alatt két kocsi is fennakadt a sínen, mert szabálytalanul hajtottak az átjáróba. Az első esetnél leállították a vonatközlekedést, az autót pedig leemelték a sínről. Alig három órával később már egy következő kocsi miatt kellett gyorsan cselekedni. Az autó felé tartó gyorsvonat mindössze 300 méterrel a jármű előtt tudott megállni.

A közlekedés is akadozott a vasúti átjáróban történt baleset miatt

A baleset miatt a vonatközlekedés is akadozott, Almásfüzitő és Komárom között pótlóbuszok közlekedtek a késő éjjeli járatok helyett. Hajnali fél öt után az egyik vágányon elindulhatott a vonatközlekedés, a másikon még folyt a helyszínelés, így a reggeli órákban késésekre kellett számítani a győri fővonalon. Öt órára adták vissza mindkét vágányt a vonatforgalom számára, fokozatosan állt helyre a menetrendszerű közlekedés.