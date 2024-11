Mint ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoportjának (ROADPOL) éves ellenőrzési terve alapján tartott a rendőrség országos akciót októberben. Az akcióban akkor célzottan a menet közbeni rádiótelefon használatot figyelték és büntették. Nem is kicsit, hiszen akit elkaptak – vagy elkapnak vezetés közben telefonozással –, akár 52 ezer forintos bírságra is számíthat. De sokakat ez sem tántorít el attól, hogy vezetés közben elővegyék a mobiljukat.