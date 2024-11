Évek óta példaértékű az együttműködés a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Komárom-Esztergom Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara között. A két szervezet írásos formába foglalta azokat a vállalásokat, melyekkel egymás feladatellátását a jövőben segítik majd. A főkapitányság és az iparkamara elsősorban a bűn- és a balesetmegelőzés területén támogatja egymás tevékenységét – adta hírül a police.hu.

A főkapitányság területén továbbra is komoly kihívást jelent az online csalások visszaszorítása, azok felderítése. A két szervezet azért fogott össze, hogy a lakosságot minél szélesebb körben ellássa információkkal. Emellett fő célkitűzésüknek tekintik, hogy a balesetek növekvő számát is csökkentsék. Ennek érdekében megállapodtak abban, hogy balesetmegelőzési témában különböző rendezvények, előadások megtartásában is együttműködnek a jövőben.

A megállapodás ünnepélyes aláírására november 19-én Esztergom-Búbánatvölgyben került sor. A dokumentumokat aláírásával Boross Zoltán László r. ezredes, vármegyei rendőrfőkapitány és dr. Szerencsés László elnök látta el.