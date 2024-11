Hatalmas riadalmat keltett a kertvárosi Sparban egy férfi november 28-án, csütörtökön késő délután Tatabányán. A hangosan kiabáló, fenyegetődző férfi elől többen is kimenekültek az üzletből. Az ablaküvegen keresztül azonban felvétel is készült az esetről.

Ebben a Sparban kezdett el őrjöngeni a férfi egy poroltóval. A boltból többen is az utcára menekültek

Fotó: Google Maps

A Facebookra, tatabányai csoportokba feltöltött videóban egy férfi látható, ahogyan a pénztárak között mászkálva egy porral oltót tart a kezében. Rugdos, csapkod, szemetest borít ki és fenyegetőzik, majd a poroltót bekapcsolva az üzlet belseje felé fújja a port.

A Sparhoz a rendőrök is kiérkeztek

Az egyik szemtanú azt mondja a felvételen, hogy nem tudja, mi történik, de egy üveget dobott felé is a férfi. Az üzlet egyik ablaküvege pedig láthatóan be is van törve. Közben már hallani a rendőrautók szirénájának zaját is.

Az őrjöngőt ez valószínűleg kicsit magához téríthette, mert hirtelen elkezdett kiszaladni a boltból a porral oltóval a kezében, és az úttesten átszaladva a szemben lévő üzletek előtt próbált menedéket keresni. Az egyenruhások azonban ekkora már megérkeztek egy rendőrségi kisbusszal, és rohantak is a férfi felé, akit végül utol is értek.

A felvételen látszik, ahogy a zsaruk körbeveszik, majd feltehetően fegyvert szegeznek a férfira, aki a határozott fellépésre meg is adja magát, mire a zsaruk megbilincselik.

Az ügyben megkerestük a tatabányai rendőrség sajtóosztályát, akik kérdésünkre elmondták, hogy a helyszínelés még este 19 órakor is tart. Az esetről péntek délelőttre ígérek bővebb tájékoztatást. A Kemma.hu megkereste a Spart is az esettel kapcsolatban, azonban cikkünk megjelenéséig tőlük nem érkezett válasz.