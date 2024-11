Egy különleges haláleset tartja izgalomban Kocson a falusiakat. A közelmúltban egy fiatal házaspárhoz hívták ki a mentőket, mert rosszul lettek az otthonukban. Információnk szerint mire a segítség kiérkezett, a férfi elhunyt, a feleséget pedig egy budapesti kórházba szállították mérgezés gyanújával.

Egy fiatal házaspár hunyt el a közelmúltban Kocson. A helyiek szerint gombamérgezés vetett véget egy szerelmi háromszögnek

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A rendőrség helyszínelői is hamar kiérkeztek a helyszínre, hogy mintát vegyenek a házban található ételekről, konyhai eszközökről, illetve több használati tárgyról is. Úgy tudjuk, hogy a feleség is elhunyt a kórházban pár nappal ezelőtt. Állapota miatt pedig a rendőrök nem tudták kikérdezni. Információink szerint a rendőrség is mérgezésre gyanakszik, azonban a toxikológiai vizsgálat eredményére akár két hónapot is várni kell.

Keresik a mérgezés okát

A helyiek azonban tudni vélik, hogy mi okozhatta a tragédiát. Többen is arról számoltak be a Kemma.hu-nak, hogy egy megcsalás áll a mérgezés hátterében. A pletykák szerint a férj félrelépett, amiről a feleség is tudomást szerzett. A nő egyébként rendszeresen járt gombászni. Innen eredhet az a teória, hogy a feleség szeretett volna a mérges gomba segítségével véget vetni a szerelmi háromszögnek.

A Kemma.hu által megkérdezett gombaszakértő azonban úgy véli, hogy nem gomba okozta a házaspár halálát.

– Már egy kevés mennyiségű mérges gomba is okozhat súlyos mérgezést. Hazánkban a legtöbb gomba okozta halálesetért a gyilkos galóca felel, aminek a tünetei 8-28 órán belül jelentkezhetnek. Amennyiben helytálló az az információ, hogy a férj elhunyt a mentők kiérkezéséig, nem gondolnám, hogy gomba okozta volna a halálát. Ugyanis az lassabb lefolyású elhalálozáshoz vezetett volna – vélekedett a gombaszakértő.