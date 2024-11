A vádirat szerint az egyik férfi Tokodaltárón abból akart meggazdagodni, hogy marihuánát árul. 2020. év végétől vágott bele az üzletbe, majd 2021-ben csatlakozott hozzá egy fiatalkorú srác. A társak megállapodtak abban, hogy a kábítószert az idősebb férfi szerzi meg, de mindketten értékesítik azt az ismerőseik körében.

Mint azt dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, 2022-ben a marihuána mellett speedet és extasy-t is árulni kezdett, sőt: marihuána termesztésbe is fogtak. A kendernövények gondozásában egy harmadik férfi is segített nekik. Ez a férfi és az egyik elkövető testvére időnként másban is segített nekik, átadta a vevőknek a drogot, míg a fiatalkorú srác egyik ismerőse több alkalommal is kocsival szállította az elkövetőt a vevőihez.

A fiatal srác elfogása után a társa a továbbértékesítési céllal tartott közel 150 gramm amfetamintartalmú masszát és 150 gramm marihuánát, valamint mintegy 120 darab MDMA-t tartalmazó tablettát elvitte az otthonából és Budafokon elásta.

Az elásott kábítószert azonban a nyomozó hatóság megtalálta. A jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult ügyben a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádiratot nyújtott be a két férfival szemben.

Az ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a Tatabányai Törvényszék az egyik férfit végrehajtandó fegyházbüntetésre, közügyektől eltiltásra, az elkövetéskor fiatalkorú férfit, az őt fuvarozó ismerősét és a kábítószer termesztésében segédkező társukat börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje, valamint az egyik elkövető testvérét pénzbüntetésre ítélje. Az ügyészség indítványozta azt is, hogy az egyik férfival szemben 12 millió, míg a másikkal szemben 9 millió forintot meghaladó vagyonelkobzást alkalmazzon a Törvényszék, és a lefoglalt kábítószert kobozza el.