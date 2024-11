Olyan esetről számolt be nemrég Facebook-oldalán a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség, amely elmondásuk szerint jó eséllyel pályázik nem csak a hét, de az idei téli szezon képére is már most. Egy sofőrt ugyanis váratlanul ért a péntek reggelre megérkező havazás. Olyannyira, hogy az M1-es autópálya leállósávjában kezdte el lecserélnie a nyári gumikat télire.

Forrás: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség/Facebook

Mint írták, amikor felhívták a figyelmet a téli felkészülésre, az nem hangzott el, hogy a téli gumiabroncsnak a kocsi csomagtartójában a helye. Az meg pláne nem, hogy ha indokolt a cseréje, - mert leesett a hó - akkor azt a legforgalmasabb autópályán kell cserélni.

Havazáskor nyári gumiabronccsal elindulni balesetveszélyes, ilyen időben, ilyen látási-, és forgalmi viszonyok mellett leállósávon gumiabroncsokat - TELJESEN SÖTÉT RUHÁZATBAN - cserélni életveszélyes

– tette hozzá a rendőrség a posztban.