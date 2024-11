Baleset 2024.11.22. 12:01

Latyakos úton csattant egymásba a két autó +helyszíni fotó

Tűzoltók is a helyszínre siettek az elkerülőn. Most egyéb részletek is kiderültek a balesetről.

Mint korábban megírtuk, baleset történt a 117-es főúton, a táti lehajtónál. Marosán Angelika, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense a Kemma.hu-nak elmondta: két autókarambolozott az érintet szakaszon.

A rendőrségtől megtudtuk továbbá, hogy bár mentők is vonultak a helyszínre, személyi sérülés nem történt a baleset során, illetve az autók sofőrjei a helyszínen megegyeztek. Mint azt pedig a balesetnél láttuk, az egyik autó eleje teljesen összeroncsolódott. Tűzoltók is a helyszínre siettek az elkerülőn. Most egyéb részletek is kiderültek a balesetről

Forrás: Beküldött

