Ezt a 7 Komáromban született jómaradat körözik most a legkülönfélébb gaztettek miatt. A police.hu körözési adatbázisában néztünk szét, hogy megtudjuk, ki, miért és pontosan kik kerestetetnek. Infografrikánk után részletesen is bemutatjuk, hogy a hét férfi mit követett el.

Ezt a hét komáromi keresik égre-földre

Forrás: police.hu

Akik drogügyek miatt akasztottak bajszot a hatóságokkal

A 33 éves Vida Attilát kábítószer birtoklása miatt körözi a Győri Törvényszék Büntetésvégrehajtási Csoportja, méghozzá egyszer április 23., egyszer szeptember 18. óta.

Vida Attila

Forrás: police.hu

Takács Zoltánt szintén kábítószer birtoklása miatt körözi a Komáromi Járásbíróság. A 37 éves elkövetőt október 9. óta próbálják megtalálni.

Takács Zoltán

Forrás: police.hu

Tolvaj és hamisító a körözési listán

A 38 éves Mészáros Tamást lopás miatt keresik már 2020. február 24-óta. Vele szemben a Szegedi Törvényszék adott ki elfogatóparancsot.

Mészáros Tamás

Forrás: police.hu

Rostás Kálmán közokirat-hamisítás miatt került a tatabányai zsaruk látókörébe. A 32 éves elkövető ellen a Tatabányai Törvényszék adott ki elfogatóparancsot 2023. június 19-én.

Rostás Kálmán

Forrás: police.hu

Három férfi, kilenc körözés

Vannak olyan alak is, aki többször felkerültek a rendőrség oldalára. Ilyen Németh Zsolt is akinek a fényképe ötször is felkerült a listára. A 35 éves férfit lopás miatt a Tatabányai Törvényszék Büntetésvégrehajtási Csoportja, a Tatai Rendőrkapitányság, és a Győri Törvényszék Büntetésvégrehajtási Csoportja is körözi. Legrégebbi körözése a tatabányai. Ott 2023 júliusa próbálják kézre keríteni.

Németh Zsolt

Forrás: police.hu

Pintér István József kétszer került fel. A 39 éves férfit két külön bűncselekmény miatt körözi a Tatabányai Járásbírósá Büntetésvégrehajtási Csoportka, Jármű önkényes elvétele miatt már 2020. június 3. óta, míg egyedi azonosító jellel való visszaélés miatt 2021 óta keresik.

Pintér István József

Forrás: police.hu

A 38 éves Kovács Gábor is a duplázók táborát erősíti. A férfit tartási kötelezettség elmulasztása miatt a Székesfehérvári Törvényszék Büntetésvégrehajtási Csoportja körözi, mí lopás miatt a Győri Törvényszéké. Az ő ügyei a legfrissebbek. Előbbi körözést november 19-én, utóbbit 12-án adták.