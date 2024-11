Az indítvány szerint a két férfi május 12-én reggel a tatabányai mélygarázsba levezető lépcsőnél bántalmaztak egy férfit azért, hogy tőle a karóráját, két pulóverét, a gyűrűjét és a baseball sapkáját elvegyék. A férfi járókerettel közlekedik, emiatt mozgásában korlátozott, és a mélygarázsba levezető lépcső mellett található ablak párkányában ült, amikor a két férfi odament hozzá.

Az egyik pénzt kért tőle, hogy abból bort vegyen, azonban a sértett mondta, hogy nem tud neki pénzt adni. Ezután a pénzt kérő férfi ököllel megütötte sértett fejét, majd ketten lefogták sértett kezeit, és a másik férfi is megütötte. A bántalmazott férfit a lépcsőn lelökte az egyik, míg a másik fejbe rúgta, ezután is testszerte rugdosták. Ezután a pénzt kérő férfi levette a sértettről a karóráját, két pulóverét, a gyűrűjét és baseball sapkáját. A két férfi ezután is többször megütötte, megrúgta a sértettet. Az elkövetők a sértett járókeretét is magukkal vitték, amikor elhagyták a helyszínt. A bántalmazás során sértett nyolc napon túl gyógyuló arccsonttörést szenvedett.

A sértettől eltulajdonított tárgyak értéke 32 ezer 698 forint. A sértettnek okozott kár részben megtérült azáltal, hogy a nyomozó hatóság lefoglalta a járókeretet, a karórát és az egyik pulóvert, majd azt sértettnek kiadta. A járókeret összetört, használhatatlan állapotban került lefoglalásra, a sértett karórájának az üvege betörött, a bűncselekmény elkövetésével okozott kárból a pulóver visszaadásával 3500 forint térült meg.

Mint azt dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, az ügyészség indítványa alapján a Tatabányai Járásbíróság az elkövetők letartóztatását május 14-én rendelte el a bűnismétlés veszélye miatt és a terheltek jelenlétének biztosítása érdekében. Az ügyészség az újabb indítványában a letartóztatás 2025. január 14-ig történő hosszabbítását kezdeményezte. Az indítvány alapján a bíróság ülést tartott, azon az elkövetőket meghallgatta, azt követően meghozott végzésével a két férfi letartóztatását újabb két hónappal meghosszabbította. A végzést az ügyész, és elkövetők tudomásul vették – tájékoztatott Puskásné Sárközi Rita, a Tatabányai Törvényszék sajtótitkára.