Helyszíni fotókon a durva baleset: oszlopnak csapódott az autó

A tűzoltók több baleset helyszínére is siettek november 19-én, kedden. Az M1-es autópályán is szükség volt rájuk, ahol két ember is súlyosan megsérült.

Letért az úttestről és beton villanyoszlopnak ütközött egy személyautó november 19-én, kedden délben Tatabányán, az Alkotmány utcában. A kocsiban két ember utazott. Egyikük a roncsok közé szorult, őt a város hivatásos tűzoltói a tetőt levágva szabadították ki a járműből. A balesetben két ember sérült meg súlyosan. Baleset Tatabányán: az autó beton villanyoszlopnak ütközött

Fotó: Bíró János tű. ftőrm. / Forrás: Tatabányai HTP. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az M1-es autópályán is szükség volt a tűzoltói beavatkozásra. Ott egy személygépkocsi és egy kisteherautó karambolozott a Budapest felé vezető oldalon, Tatabánya közelében, a 60-as és a 61-es kilométer között nem sokkal 12 óra után. A tatabányai hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárműveket. A balesetben szerencsére személyi sérülés nem történt. Ugyanezen a napon Tatabánya belterületén, a Csaba utcában ütközött két személyautó. A város hivatásos tűzoltói a forgalmi akadályt elhárították és áramtalanították a járműveket. Személyi sérülés itt sem történt. A becsapódás erejéről tanúskodott az oszlopon esett kár is a tatabányai baleset helyszínén

Fotó: Bíró János tű. ftőrm. / Forrás: Tatabányai HTP.

