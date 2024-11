Ahogy arról már korábban beszámoltunk, halálos baleset történt november 29-én az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán, ahol egy kisteherautó és egy nyerges vontató ütközött. Az Ács térségében történt karambol olyan súlyos volt, hogy több órára a forgalmat is teljesen megállították. Az MKIF Zrt. videót osztott meg az eset kapcsán, amely azt szemlélteti, hogy a tragikus baleset újabb szerencsétlenségek is okozhatott volna a szabálytalan sofőrök miatt.

A halálos baleset helyszínén akár újabb tragédia is történhetett volna a sofőrök miatt

Forrás: Tata Autómentés/Facebook

A kisteherautó sofőrjét úgy kellett kiemelni a roncsból. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztani kellett. A sofőr sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni. A férfi kimentése után a roncsok lángokra is kaptak, így a tűzoltók gyors beavatkozására is szükség volt. Helyszíni fotókon és videón jól látható, hogy a kamion szinte teljesen a tűz martalékává vált.

Az MKIF Zrt. közösségi oldalán az eset kapcsán újabb tanulságos videót osztott meg. Kegyeleti okokból a halálos baleset pillanatát nem mutatják. De ennek a videónak nem is magához a balesethez van köze, inkább az arra közlekedőkhöz, akik újabb balesetveszélyes helyzetet teremtettek felelőtlenségükkel és kíváncsiságukkal. A szemközti sávban érkező bámészkodók miatt fantomdugó alakult ki. Valódi ok nélkül lelassult a forgalom csupán azért, mert a sofőrök a balesetet nézték a túloldalon.

A bámészkodásnak és az indokolatlanul lassú forgalomnak meg is lett az eredménye. Egy utánfutót vontató autóba ütközik egy kisbusz. Csak a szerencsének köszönhető, hogy itt nem történt újabb tragédia.