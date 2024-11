Mint arról korábban beszámoltunk, november 8-án, pénteken délután háromnegyed 3-kor érkezett a jelzés, hogy tűz van Esztergomban, egy Erzsébet királyné utcai lakásban. Az ott tartózkodók az ablakon keresztül menekültek. Sokkoló videót osztott meg a TV2 Tények a tűzesetről, amit a szomszédok rögzítettek. Az esztergomi lakástűz körülményeit még vizsgálják, de nem kizárt, hogy halálos áldozata is van az esetnek.

Az esztergomi lakástűz körülményeit még vizsgálják

Forrás: TV2 Tények

Balhés család lakta a lakást, videón az esztergomi lakástűz

A TV2 Tényekhez több videó is érkezett a környéken lakóktól a tűzről. A riportban megszólaltattak néhány szomszédot is, akik elmesélték: többször is gond volt a tűz által érintett lakás lakóival. Állítólag az ott lakó nő robbantással is fenyegetőzött a közösségi oldalon, illetve a szomszédoknak is. Elmondásuk szerint egy droglabor működött a lakásban, szerintük ennek lehetett köze a tűzhöz is. A TV2 úgy tudja, a nő fiatalkorú lánya kórházba kerülés után életét vesztette. Ezt azonban nem erősítették meg a hivatalos szervek.

Az egész emelet füstben állt

A garzonlakás teljes terjedelmében égett egy háromszintes társasház felső szintjén. A társasház földszintjén egy négycsoportos óvoda is működik. A tűz nem terjedt a lakáson túl, ám a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a füst érintette a mellette lévő lépcsőházat is. A káreset során 43 embert kellett kimenekíteni.

A tűz következtében a legfelső szinten nem volt áram, így 14 lakó rokonoknál, barátoknál lett elszállásolva. A tűz keletkezésének okát tűzvizsgálati eljárásban vizsgálja a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A rendőrség pedig közveszély okozása miatt indított büntetőeljárást.