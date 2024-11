Mint ahogyan arról már többször is beszámoltunk, péntek délután tűz keletkezett Esztergomban, az Erzsébet királyné útján egy második emeleti lakásban, amely teljes terjedelmében kiégett. A helyszínre mentők is érkeztek, és mint kiderült, nem ok nélkül: több súlyos sérültje is volt a szerencsétlen esztergomi lakástűznek.