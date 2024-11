A Tatabányai Járási Ügyészség vádirata szerint két férfi az éj leple alatt egy oroszlányi ingatlanhoz ment azért, hogy onnan lopjon. Egyikük átmászott a kerítésén, majd a ház falának támasztott 3 részes 5 méteres alumínium létrát magához vette, a létrát a kerítésen keresztül kitette, majd maga is kimászott. A férfi a létrát odavitte a társának, aki addig őrt állt, nehogy lebukjanak. Az eset 2023. november 18-án történt.

Az ingatlan tulajdonosai meghallották a kertből jövő zajt, és meg is látták a két jómadarat. Azok is észrevették hogy rajtakapták őket, megijedtek és a lopott létrát közösen cipelve elszaladtak. Az esetről videó is készült.

Az elkövetők a lopott létrát 5 ezer forintért adták el egy oroszlányi férfinak, aki nem tudott arról, hogy a létra lopott. A nyomozó hatóság a 40 ezer forint értékű létrát a vevőtől lefoglalta és a sértettnek kiadta.

Mint azt dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, az ügyészség a vádiratban közérdekű munka büntetésre, valamint fejenként 20 ezer összegű vagyonelkobzásra tett indítványt.