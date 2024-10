Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze az M1-es autópálya 20-as kilométerszelvényénél, Biatorbágy térségében, a Győr felé vezető irányban hétfőn reggel. Az esetről most videófelvételt is hoztunk nektek a Budapesti Autósok közösségének jóvoltából.