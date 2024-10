De nem adta fel, továbbra is figyelte az időjárást és végül csütörtökön ment ki Tatára, ahol sötétedés után, de még nem teljesen az éjszaka sötétjében, a Pötörke malom mellől sikerült lefotóznia az üstököst.

A tatai Öreg-tó és a vár mindenféle égi jelenséghez kiváló fotótéma, így ezt és egy teleobjektívvel készült közeli képet tettem ki a blogomra.

– árulta el Solymos Ákos.

Azt is elmondta, hogy a csillagászok szerint október 20-án, vasárnap este lehet még jól megfigyelni az égitestet, mivel ekkor lesz a legmagasabban a horizonton, persze ha az időjárás is engedi.

2020-ban a C/2020 F3 NEOWISE üstököst is sikerült Tata felett megörökítenem, igaz ő pont az ellenkező irányba - kelet felé közlekedett.

– tette hozzá. Szombat reggel pedig egy újabb, ezúttal közelebbi fotót is posztolt az üstökösről.

Nem csak Tata felett lehetett látni az üstököst

Mint arról korábban már beszámoltunk, Komárom-Esztergom másik pontjáról is sikerült megörökíteni az üstököst. A képek készítője, Forgács József Facebook-posztjában azt írta, hogy bár a fátyolfelhők sokat rontottak a megfigyelésen és fotózáson, de este már Oroszlány felett is megfigyelhető volt az üstökös. A tópartról, a kajakháztól is jól látható volt az égitest, és az ellencsóva is kivehető.