Egy családi kirándulásból lett rémálom Tatabányán, a Szelim-barlangnál. Egy asszony csúszott meg a nedves köveken és olyan sérüléseket szenvedett, hogy azonnal segítsére volt szükség, számolt be róla a Borsonline. A 40 év körüli nőt mentőhordágyon kellett felhozni a barlangból, hogy át tudják adni a mentősöknek.

Hordágyra volt szükség, hogy ki tudják hozni a sérültet a Szelim-barlangból

Forrás: Facebook/Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A Szelim-barlanghoz rohantak a tűzoltók és a mentők

A mentésben a Tatabányai 4x4 Terepjárós Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület is részt vett, amelyről közösségi oldalukon is hírt adak. A szervezet elnöke, Körösladányi Zsombor részletesen is mesélt a Borsonlinenak a történtekről. Mint mondta, két önkéntes és hét hivatásos sietett azonnal a Szelim-barlanghoz. Ekkor a mentők már a helyszínen voltak és a sérültet látták el. Ez után volt a legnagyobb szükség a tűzoltókra, hiszen a kiemeléshez speciális eszközökre is szükség volt.

– Szükség volt egy beteghordozó székre, hordágyra, arra kellett felraknunk a hölgyet, amivel végül kiemeltük őt a barlangból. Felhoztuk a lépcsőn és átadtuk a mentősöknek, akik úgy látták jónak, hogy kórházba szállítják a sérültet – mesélte a mentés körülményeit a portálnak az elnök, aki arról is beszélt, hogy családi kiránduláson történt a baj.

Úgy tudom, hogy a családjával kirándult a hölgy, de a szikla már eléggé csúszásveszélyes, ő megcsúszott, de hogy tompítsa az esést, maga elé tette a kezét. Emiatt a csuklója sérült meg. Végül elvitték az asszonyt, a mi munkánk pedig ezzel itt véget is ért

– fejtette ki Körösladányi Zsombor. A terepjárós önkéntesek közösségi oldalukon fotókat is megosztottak a mentés pillanatairól.