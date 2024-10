Felfogni is lehetetlen, hogy milyen érzés lehet elveszíteni egy gyermeket. A szeptember végén történt tragédia mindenkit ráébreszthet arra, hogy egy pillanat alatt összeomolhat valakinek az élete. Ahogyan arról a Kemma.hu is beszámolt, Sallai Nóra kisfiával szeptember 27-én, este egy kereszteződésből hajtott ki Alsónémediben a Haraszti utcában, amikor egy BMW csaknem 130 kilométeres óránkénti sebességgel szinte letarolta az autójukat.

Sallai Nóra a kisfiával ebből a kereszteződésből hajtott ki, amikor egy túl gyorsan jövő BMW beléjük hajtott

A színésznő autója az ütközés erejétől felborult. A tragikus balesetet egy másik jármű személyzeti kamerája is rögzítette. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint az ötéves fiúcska annyira megsérült az ütközésben, hogy a helyszínen újra kellett éleszteni. A színésznő is kórházba került, az állapota azóta is válságos, több műtét is vár rá. TV2 információi szerint jelenleg is lélegeztetőgépen van és kómában tartják. Így ő még nem is tudja a szörnyű hírt: Sallai Nóra kisfia életét nem tudták megmenteni az orvosok.

Sallai Nóra és kisfia balesete sokakat megrázott

Sallai Nóra balesete után több ismert színész közösségi oldalán arra kérte a követőit, hogy irányított véradással segítsék a Jóban-Rosszban sorozatban országos népszerűségre szert tett színésznő gyógyulását. Bende időközben feladta a küzdelmet. Így a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság halált okozó közúti baleset ügyében folytat nyomozást.

A Kemma.hu egy helyi jogász segítségével utána nézett, hogy milyen büntetésre számíthat a balesetet okozó sofőr. A Büntető Törvénykönyv (BTK) 235-ös paragrafusa rendelkezik a közúti baleset okozására vonatkozó büntetési tételekről. Eszerint a BMW sofőrje akár felfüggesztett börtönbüntetéssel is megúszhatja a felelőtlen száguldást.

Az ütközés erejétől a színésznő autója felborult. Kisfiát, Bendét a helyszínen újraélesztették, de később a kórházban elhunyt

Milyen büntetésre számíthat a vétkes sofőr?

Mivel még folyik a nyomozás, nem lehet megmondani, hogy pontosan mi lesz a vád. A BTK szerint

ha a közlekedési baleset során egy személy az életét veszti, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető a baleset okozója,

két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés lehet a büntetés, ha a sofőr kettőnél több ember életét veszi el, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

Hogy milyen büntetést szab ki a bíró, az függ a körülményektől. Enyhítésnek számít, ha a sofőrnek nem volt még közlekedési balesete, illetve nem volt korábban büntetve. Súlyosbításnak minősül az, hogy a megengedett sebességnél jóval gyorsabban ment, illetve hogy információk szerint lámpa nélkül közlekedett. Amennyiben a bíró úgy dönt, hogy a büntetés mértéke nem éri el a két évet, akkor felfüggesztett szabadságvesztést is elrendelhetnek, vagyis nem kell börtönbe mennie, hanem próbaidőt kap.