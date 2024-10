Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Dunántúli Regionális elnöke a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy ha a megengedettnél sokkal gyorsabban érkezett a BMW, akkor az a kikanyarodó sofőr számára megtévesztő lehetett. A szakértő szerint ezt csak a vizsgálat lezártával lehet biztosan kimondani. Az viszont egyértelmű, hogy sajnos egyre több a súlyos közúti baleset, ami a szabályok betartásával és kellő figyelem mellett elkerülhető lenne. A regionális elnök szerint visszatartó erő lehet az autósok számára, ha súlyosabb büntetéssel sújtanák a balesetek okozóit.

Súlyosabb büntetés

– Úgy gondolom, hogy ha valaki halálos közúti balesetet okoz, arra mindenképpen letöltendő börtönbüntetést kellene kiszabni. Most a törvény szerint 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés adható, ami akár felfüggesztett börtönbüntetést is jelenthet. Azonban ha valaki elveszi más ember életét, annak nem szabadna szabadlábon maradni – vélekedett dr. Farkas Károly, aki szerint differenciáltabban kellene vizsgálni a baleseteket körülményeit is.