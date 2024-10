A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédemi Igazgatóság számolt be arról honlapján, hogy pénteken kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy kombájn Bokodnál. A kombájntűzhöz több egységet is riasztani kellett. A hatalmas gép oltásáról helyszíni fotókat is közöltek.

A kombájntűzhöz érkező egységek 4 vízsugárral oltották el a lángokat

Forrás: Katasztrófavédelem

A kombájntűzhöz két városból is vonultak

Ahogy a közleményben is írták, Bokodnál, százötven méterre a közúttól, a 8127-es út 19-es kilométerének a közelében csaptak fel a lángok a mezőgazdasági gépből. A tatabányai hivatásos és az oroszlányi önkormányzati, valamint a kecskédi önkéntes tűzoltók négy vízsugárral oltották el a lángokat. Az oltát egy tatabányai vízszállító jármű is segítette. Személyi sérülés nem történt a tűzeset során.