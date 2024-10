Hátborzongató rejtély övezi annak a környei kismamának az esetét, amelyre már 26 éve nincs válasz Komárom-Esztergom vármegyében. Mi történhetett Pfléger Gyöngyikével? A kismama 1998-ban tűnt el 36 éves, azóta sem tudni, mi történt vele. Felmerült a gyilkosság gyanúja is.

A környei kismama rejtélyes eltűnése továbbra is megoldásra vár

A környei kismama haza akart költözni, de többé nem látta senki

A rendőrség körözési listáján már 26 éve szerepel Pfléger Gyöngyike neve. A kismama esetéről már korábban is beszámoltunk. A 36 éves nő eltűnését 1998. július 10-én édesanyja jelentette be. Ezen a rejtélyes napon hagyta el környei albérletét azzal a szándékkal, hogy hazaköltözik édesanyjához. A hathónapos terhes Gyöngyike a ruháit még haza is vitte, azonban többé már nem került elő.

Felmerült annak a gyanúja, hogy a környei kismamát meggyilkolták. A nyomozás során egy embert meg is gyanúsítottak, azonban tagadta bűnösségét, így elengedték. Így azóta is megoldásra vár a megye egyik legrejtélyesebb eltűnése.

A körözést a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya rendelte Pfléger Gyöngyike ügyében. Az eltűnésekor 36 éves nő kék vászoncipőt, fekete selyemnadrágot és zöld zakót viselt.