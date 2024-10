Újabb rejtélyes esetre bukkntunk a rendőrség adatbázisában. Egy 30 éves haláleset, amelyre a mai napig nem drült fény. 1994. július 16-án találtak egy férfi holttestet Dorogon. Az esztergomi rendőrök a holttest azonosításában továbbra is várják a segítséget.

A férfi holttestét máig nem azonosították

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Máig nem azonosították a holttestet

A '90-es évek közepén taltak rá az ismeretlen férfi holttestére. Az azonosítatlan férfi 166-170 centiméter magas, barna hajú, szürke szemű, borostás arcú. Testén több tetoválás is található, amelyek különös ismertetőjegyek is egyben. A férfi bal karján lévő tetoválás egy tőrrel átszúrt szív, benne pb vagy bb felirat látható. A férfi megtalálásakor piros sportcipőt, törpemintás bermuda nadrágot, szürke zoknit, bordó-fehér inget viset. Nála 3327 forint készpénzt is találtak.

A körözési eljárást lefolytató esztergomi renőrök várják azt a jelentkezőt, aki segíteni tud a holttest azonosításában.