Még májusban számoltunk be arról, hogy fellebbezést nyújtott be a bíróságon az a tatabányai férfi, aki több mint 10 ezer gyerekpornót tárolt telefonjain. Az ügyészség indítványára akkor a Tatabányai Törvényszék a férfit 7 év börtönbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte. Most másodfokon a Győri Fellebbviteli Főügyészség mondta ki a végleges ítéletet.

Gyerekpornó miatt hiába nyújtott be fellebbezést a tatabányai férfi

Hemzsegett a gyerekpornó a férfinél

A vádirat szerint a férfi 2021. május 7-10. között tatabányai lakóhelyén és ismeretlen helyen tartózkodva 69 gyermekpornográf videót és 6 gyermekpornográf fényképet osztott meg egy alkalmazáson keresztül több személlyel. Az elkövető ezen kívül 2021. májusa és 2023. áprilisa között 11 ezer gyermekpornográf tartalmú fényképfelvételt tartott a mobiltelefonjain, melyek között mintegy 100 olyan felvétel is volt, melyek tizenkettedik életévüket be nem töltött személyek sanyargatását ábrázolta. Több olyan felvétel is volt, ahol a sértettet megkötözték.

A Győri Ítélőtábla október 17-én kihirdetett ítéletében egyetértett a főügyészség álláspontjával. 3 rendbeli gyermekpornográfia bűntette miatt a férfi büntetése szükséges és arányos, ezért azt nem enyhítették.