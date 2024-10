Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője arról tájékoztatta a Kemma.hu-t, hogy a súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt indult ügyben az Esztergomi Járási Ügyészség vádirata alapján az Esztergomi Járásbíróság büntetővégzést hozott azzal a férfival szemben, aki gyógyszer hatása alatt állva összeveszett élettársával, majd durván bántalmazta a nőt.

A Tatabányai Törvényszék információja szerint az ügyészség indítványára a bíróság a férfival szemben 1 év, végrehajtásában 5 évre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki, valamint kötelezte 204.794 forint bűnügyi költség viselésére.

A vádirat szerint a férfi 2023. augusztus 14-én 23 óra körül az esztergomi járásban lévő településen nagyobb mennyiségű gyógyszert vett be, amelytől felfokozott, agresszív állapotba került, és összeveszett az élettársával. Ezt követően az elkövető fojtogatta, ütlegelte, rugdalta a nőt, akit még egy seprűnyéllel is megütött. Ezután a nő az utcára menekült, de a begyógyszerezett férfi oda is követte őt. Ezután a hajánál fogva a földre rántotta és tovább bántalmazta, majd visszaküldte a házba. A nő a házba visszatérve segítséget tudott kérni a férfi hozzátartozóitól, akik értesítették a rendőrséget.

A sértettnek az elkövető elhúzódó és durva bántalmazása következtében testszerte számos sérülése keletkezett, amelyek 8 napon belül gyógyultak, a bántalmazás azonban alkalmas volt súlyosabb, 8 napon túl gyógyuló sérülés okozására.