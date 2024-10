Június 15-én a vérteskethelyi buszmegállóban felszállt a menetrend szerint közlekedő távolsági autóbuszra egy férfi. A busz vezetője felismerte őt. Emlékezett rá, hogy egy hónappal korábban az utas megfenyegette őt, hogy megöli. A sofőr ezért inkább felszólította a férfit, hogy szálljon le a buszról, mert nem fogja őt elvinni.

A buszsofőrre csavarhúzóval támadó férfi letartóztatásban maradhat

Forrás: Shutterstock

Az utas nem szállt le, sőt, ezúttal is fenyegetőzni kezdett, hogy megszúrja a buszvezetőt, majd a zsebéből elő is vett egy csavarhúzót, amivel legalább ötször nagy erővel a sofőr felé szúrt, egy mozdulatával el is találta őt.

Mint arról korábban is beszámoltunk, a sofőrnek nyolc napon belül gyógyuló sérülése keletkezett, ám a cselekmény alkalmas ennél súlyosabb sérülés okozására is. A férfi letartóztatását az ügyészség indítványára a nyomozási bíró két nappal az eset után, június 17-én rendelte el a bűnismétlés lehetőségének és a bizonyítás veszélyeztetésének megakadályozása érdekében. Mint azt dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, ennek határidejét legutóbb október 17-ig hosszabbították meg. Az ügyészség azonban indítványozta a letartóztatás újabb két hónappal történő meghosszabbítását. A csavarhúzós utas így december 17-ig letartóztatásban maradhat.