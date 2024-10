A „Figyeld az utat!” kampánynak köszönhetően a József Attila Könyvtár munkatársait keresték fel a vármegyei rendőrök balesetmegelőzési munkatársai. A tatabányai intézménnyel és a kistelepülések könyvtáraival közös akcióban hívják fel a figyelmet arra, hogy veszélyes, ha autóvezetés közben bármilyen eszköz eltereli a vezető figyelmét. Beszélgettek a telefon kihangosító használatáról, valamint arról is, hogy melyek a legfőbb baleseti okok.

Az aktualitást az adja, hogy ezen a héten zajlik az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoportjának Roadpol akciója, a „Focus on the Road”. A könyvtárak vármegye szerte több ezer olvasót érnek el közvetlenül, így a közös program során a következő téma a láthatóság lesz. Mint írják: a könyvtárlátogatókat ajándék is várja!