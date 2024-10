Az ügyészség indítványára a bíróság a férfi letartóztatását április 9-én rendelte el, legutóbb annak határidejét október 9-ig meghosszabbította. Az indítvány alapján az Esztergomi Járásbíróság a férfit ülésen meghallgatta, azt követően a letartóztatást 2025. január 9-ig meghosszabbította. A végzést az ügyész tudomásul vette, az elkövető agresszor és védője fellebbezést jelentett be – tudtuk meg Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől.

Az esztergomi kórház dolgozói közül többen megsérültek az agresszor férfi ámokfutása miatt

Forrás: Vaszary.hu

Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, a férfi április 6-án este az esztergomi kórház intenzív osztályára akart bemenni, azonban oda őt nem engedték be. Emiatt a férfi a folyosón lévő ajtót nagy erővel rángatta, egy szekrényt felborított, egy cserepes virágot feldöntött, két széket kidobott az ablakon, egy másik széket és egy radiátort is megrongált. A rongálással okozott kár 343 ezer forint volt.