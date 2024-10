Mint azt a rendőrség hivatalos Facebook-oldalán is felsorolja, a trükkös tolvajok egyre merészebb próbálkozásokkal rukkolnak elő, hogy pénzt tudjanak kicsalni az ártatlanoktól. Mutatunk is nektek néhány esetet!

Mint írják, a sértettet egy nő hívta fel telefonon, aki egy bank biztonsági szolgálat munkatárának adta ki magát. Elhitette, hogy a számlájáról több, gyanútlan utalást kezdeményeztek. Az Anydesk applikációt is letöltették vele. A sértett már csak arról kapott értesítést, hogy a számlájáról 991 ezer forintot utaltak el. Hasonlóan járt egy másik sértett is. Vele is letöltették az Anydesk nevű programot, majd rávették, lépjen be a netbankjába. Tőle több mint 10 millió forintot utalt el az ismeretlen tettes.

Egy másik sértett egy internetes oldalon hirdette termékeit. E-mailben kapott egy értesítést, hogy a terméket megvásárolták. Linket küldtek neki, amin minden adatát megadta. Tőle 1 millió forintot utalt el a tettes.

Egy másik telefonálóval azt hitették el, hogy a rendőrségtől keresik. Elbizonytalanították, hogy a számláját feltörték. Rávették, hogy a pénzét egy biztonságos számlára utalja át. A rémült áldozat ennek eleget tett, saját maga utalt el 3 millió 600 ezer forintot egy idegen számlaszámra. Mint kiderült, bűncselekmény áldozata lett.

Fogadd meg tanácsaikat annak érdekében, hogy ne válj áldozattá!

• Mindig megbízható internetes portálról rendelj!

• Soha ne utalj előre pénzt, mindig válaszd az utánvétes fizetés lehetőségét!

• Soha ne add meg bankkártyaadataidat!

• Ne tölts le semmilyen alkalmazást ismeretlen kérésére, és ne nyiss meg linket, akár sms-ben, akár e-mail-en érkezik!

• Mielőtt online vásárolsz, győződj meg az oldal valódiságáról!