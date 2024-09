Rendőrségi kordonnal kerítették körben a tatabányai Kodály téren lévő kis üzletet. Sokan gyülekeztek kíváncsian a szalag mellett, hogy megtudják vajon mi is történhetett. Kedden hajnalban ugyanis tűz ütött ki az üzletben.

Teljesen kiégett Tatabányán egy üzlet a Kodály téren kedd hajnalban. A rendőrség és a tűzoltók még délelőtt is a helyszínen dolgoztak.

Fotó: Flajsz Peter

A kitört kirakatüvegen keresztül is jól látható volt, hogy a teljes árukészlet megsemmisült a tűzben.

Vizsgálják a tűz okát

A divatárúüzletben ruhanemük mellett lakásdekort, és háztartási eszközöket is lehetett kapni. A polcokon sorakozó műanyagpapucsok megolvadtak. A ruhák felismerhetetlenül összeégtek, csak egy piros-fehér pöttyös ruhadarab tűnt ki a koromfeketeségből. Az üzlet kirakatában egy bankautomata is volt, ami szintén teljesen kiégett. Portálunk is kiment a helyszínre, ahol a hatóság arra várt, hogy valaki felnyissa a bankautomatát és elvigye belőle a megmaradt pénzt. A helyszínelést, illetve a tűzvizsgálatot csak ezután tudták folytatni. Egyelőre annyit tudunk biztosan, hogy a rendőrség az ügyben rongálás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen.