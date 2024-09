Videón a pusztító tűz

A TV2 Tények riportere is a helyszínen járt. A helyszínen tartózkodó lakók nekik azt mondták, hogy egy férfi akarta kirabolni a bankautomatát, ami végül nem sikerült neki, ezért bosszúból felgyújtotta azt. A férfit többen is látni vélték a környéken A tűz pedig hamar átterjedt a divatüzletre is, de a mellette lévő élelmiszerboltot is veszélyeztette. Szerencsére végül a szomszédban nem csaptak fel a lángok, viszont megtelt füsttel.

– Ki akarták rabolni az automatát és felgyújtottak mindent – mondta az egyik szemtanú. Egy másik férfi szerint egy esőkabátot viselő zavart férfit láttak többen is a helyszínen korábban, ő gyújthatta fel az automatát. A rendőrség az ügyben rongálás gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. Információink szerint az automatában lévő bankjegyek nem sérültek meg és nem is hiányzott belőle. A bank alkalmazottja pedig elvitte a helyszínről a készpénzt. Mint arról korábban beszámoltunk, kedden hajnali kettő óra előtt érkezett a bejelentés a tűzről, amihez a tatabányai hivatásos tűzoltók vonultak ki. A kiégett üzlet tulajdonosa is az egyik közeli társasházban lakik, azonban az ablaka nem a térre néz, és a tűzből ő sem hallott semmit. A rendőrök ébresztették éjszaka.

– Csaknem harmincmillió forintos árukészlet volt a boltban – árulta el az üzletvezető megtörten portálunknak.