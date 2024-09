Hétvégén minden szem a Bakonyaljára szegeződött, pontosabban egyetlen parányi településére, hiszen most tartották a csatkai cigánybúcsút. Ilyenkor rengetegen érkeznek Csatkára, hogy tanúbizonyságot tegyenek hitükről, mulassanak. A fontos és sokakat vonzó esemény miatt a rendőrség fokozott ellenőrzést is tartott a környező utakon.

Ahogy arról a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség is beszámolt közösségi oldalán, sokan azonban ezt az ellenőrzést figyelmen kívül hagyták. A kisbéri rendőrség azonban szombaton a bejelentésnek megfelelően nagyobb figyelmet fordított az Ácsteszér és Csatka közötti útszakaszra. Ennek meg is ett az eredménye. Csupán egy óra leforgása alatt 3 olyan sofőrt is kiszűrtek a forgalomból, akik nem is rendelkeztek jogosítvánnyal. Az egyenruhások mindhármukat szabálysértési őrizetbe vették.