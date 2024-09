Egy Komárom-Esztergom vármegyei nőt kaptak el a Balatonon. Több strandolótól is lopott, az esetről a veol.hu számolt be. Mint a rendőrég tájékoztatása alapján írták: a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon egy nő tett bejelentést június végén, hogy a strandról ellopták a táskáját. Aznap kora este egy másik sértett is jelentkezett, akitől szintén a strandon vitték el az értékeit.

A nő többször is lopott

A nyomozók Alsóörsön, a vasútállomáson igazoltatták azt a nőt, akit néhány nappal korábban a balatonalmádi rendőrök fogtak el, és indítottak ellene nyomozást hasonló cselekmények miatt. Azokért akkor bűnügyi felügyeletet kapott a 22 éves Komárom-Esztergom vármegyei nőt, aminek a szabályait megszegte.

Az intézkedéskor a nő megpróbálta a mellette lévő szemetesbe dobni a lopott telefont, de a rendőrök észrevették. Ezek után a tettes már azt is megmutatta, hogy hova dobta a táskát, amit előzőleg a strandról elhozott. A nyomozók a nőt többrendbeli lopás miatt hallgatták ki. A nála tartott kutatás során az ellopott tárgyakat megtalálták, azokat visszaadták a tulajdonosoknak.

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek.