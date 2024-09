Alig húsz méterrel a zebra előtt veszi csak észre a sofőr a parkoló autó mögött várakozó iskolást

Fotó: facebook/Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség

– A tanítási nap kezdetén és végén a tanintézetek közelében forgalmi torlódások alakulhatnak ki, amelyek további kockázatokat jelentenek a gyermekek számára. Kérjük a járművezetőket, hogy legyenek ilyenkor türelmesek, előzékenyek, továbbá számítsanak arra, hogy a gyermekek ilyenkor váratlanul is megjelenhetnek az úttesten! Amennyiben a gyermek gyalogosan vagy tömegközlekedési eszközzel jár iskolába, akkor előzetesen meg kell velük ismertetni az adott útvonalat, és alaposan be kell gyakoroltatni a biztonságos közlekedéshez nélkülözhetetlen fogásokat. Ennek legjobb módja, ha a szülők a gyermekkel együtt járják be az iskolába vezető utat.

Amennyiben a gyermek kerékpárral, rollerrel jár iskolába, csak akkor járjon önállóan, ha ismeri a legfontosabb közlekedési szabályokat és képes a járművel biztonságosan közlekedni. Bár hazánkban még nem kötelező, ettől függetlenül kifejezetten ajánlott, hogy a kerékpározó gyermek minden esetben viseljen fejvédőt. A rendőrség a Polgárőrséggel együttműködve idén szeptemberben is, a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában kiemelt közterületi jelenlétet biztosít azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt.