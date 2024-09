Nyaralni ment családjával a 8 milliós rablás után egy esztergomi férfi, hazaérkezésekor elsőként a budapesti rendőrök üdvözölték, és a kertben elásott millióktól is búcsúzhatott.

A rendőrség tájékoztatása szerint többször is végzett terepfelmérést a csepeli nyomozók adatai alapján C. J., mielőtt szeptember 3-án rászánta magát arra, hogy maszkot húzzon és rátámadjon egy cég alkalmazottjára, aki egy pénzzel teli lemezkazettát vitt át a munkahelye mellett lévő irodaházba. A nőt váratlanul érte a támadás, a maszkos férfi hirtelen megragadta a nála lévő táskát és megpróbálta kiszakítani a kezéből. A támadó elsőre nem járt sikerrel, az alkalmazott védekezett és szorított, a rabló ekkor egy kulccsal elkezdte ütni a kezét, majd kitépte belőle a lemezkazettát, melyben 8 millió forint volt. A férfi ezt követően elmenekült. A nyomozók a kamerafelvételek elemzésekor kiszúrták, hogy az elkövető többször járt a telephely környékén a rablás előtti napokban, feltehetően terepfelmérés céljából.

A nyomozók rövid időn belül azonosították a támadó által használt autót, majd magát a bűncselekménnyel gyanúsítható férfit is. A 46 éves C. Jánosról kiderült, hogy a rablást követően egy bérelt autóval Horvátországba utazott a családjával. A csepeli rendőrök a Bűnügyi Bevetési Osztály egységének támogatásával a férfi hazaérkezésének napjára összehangolt akciót szerveztek és C. J.-t szeptember 7-én éjjel elfogták az M7-es autópálya egyik pihenőjében. A rendőrök kutatást tartottak a férfi otthonában, a kertben elásva, egy dobozban megtaláltak csaknem 6,5 millió forintot.

A rendőrök C. J.-t a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányságon rablás bűntett miatt gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A férfi a bűncselekmény elkövetését elismerte, elmondta az is, hogy a hiányzó 1,5 millió forint egy részét euróra váltotta és a pénzt magával vitte a nyaralásra. A rendőrök a férfi elfogásakor 28 ezer forintot és 85 eurót foglaltak le a bérelt autóból.