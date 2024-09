Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, súlyos sérülésekkel került kórházba egy nagymama, aki múlt hét szombaton meg is halt, miután a tizenkét éves unokája megverte a szlovákiai Hetény nevű községben. Az esetről a parameter.sk számolt be, amit a Magyar Nemzet idézett, és amelyben Jaroslav Maček, a Nyitrai Kerületi Ügyészség szóvivője kiemelte, a korábban súlyos testi sértés vétsége miatti vádemelést várhatóan emberölésre minősítik át.

A pluska.sk oldal utánajárt az esetnek, amelyet az Új Szó is szemlézett, így újabb részletek láttak napvilágot az esetről. Kiderítették ugyanis, milyen körülmények között él a család Hetényen.

Mint megtudták, nem először volt gond a fiú viselkedésével.

Igen, tudom, mi történt. Az unoka úgy megütötte a nagymamáját, hogy kórházba került

– mondta el a portálnak egy idősebb, a neve elhallgatását kérő férfi, majd folytatta:

A fiú problémás családból származik, az apja börtönben van. És ő? Sok szó esik róla, most kórházban, egy pszichiátriai osztályon van

A hetényiek szerint a fiúnak az nem tetszett, hogy a nagymamája a rá panaszkodó pedagógus mellett állt ki, ezért ütötte meg az idős nőt. A hetényi iskola megerősítette, hogy valóban gondok vannak a diákkal: megesett, hogy a diáktársaira is rátámadt. A tanulási problémái miatt még pedagógiai asszisztensek is foglalkoztak vele, végül egyéni tanulmányi tervet hagytak jóvá a számára.

Hetény polgármestere, Magyari Ferenc is megszólalt az ügyben a portálnak, amely során elmondta, a család anyagilag szűkösen él, az önkormányzat szociális juttatásokat biztosított számukra.

Minden évben elengedjük nekik a különféle díjakat, biztosítjuk számukra az üzemanyagot, higiéniai kellékeket, élelemet, amit csak kell. Amikor tavaly pszichológiai vizsgálatra kellett menniük, pizsamára, utazótáskára adtunk nekik pénzt, és megtérítettük a menetjegyek árát is

– mondta a polgármester.

A pluska.sk szerint a helyiek tudtak a család nehéz anyagi körülményeiről, és sajnálják is a tizenkét éves iskolás fiút. Azt mondják, volt olyan időszak, amikor szépen köszönt, máskor viszont félelmet keltett a viselkedése.