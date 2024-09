Halálos baleset 1 órája

„Láttuk, hogy ott fekszik egy férfi letakarva” - szemtanúi vallomás az M1-es tragédiájáról

Mint arról portálunk is beszámolt, szeptember 2-án, hétfőn halálos kimenetelű baleset történt az M1-es autópályán, Tatabánya térségében. A balesetről most egy szemtanú is beszámolt, aki már csak a letakart holttestet látta.

Mint arról korábban beszámoltunk, halálos baleset történt az M1-es autópályán szeptember 2-án, nem sokkal dél után. A sztráda forgalma teljesen megbénult a brutális baleset következtében, amely a 62-es kilométerszelvénynél történt, Tatabánya térségében. Hiba érkezett légi úton is a segítség, halálos áldozattal járt a baleset A tűzoltók és a mentősök is azonnal a helyszínre siettek, ugyanis az ütközés olyan erővel történt, hogy a motoros lerepült a gépről, több métert zuhant, majd a betonba csapódott. A mentősök mindent megtettek, hogy megmentsék a középkorú motoros életét, még mentőhelikopter is érkezett a helyszínre: ott, az aszfalton próbálták meg többször is újraéleszteni. Azonban már nem lehetett rajta segíteni, és a férfi minden igyekezetük ellenére a helyszínen meghalt.

A szemközti sávpárban haladó autósok sokkoló látványról számoltak be – adta hírül a ripost.hu. Láttuk, hogy ott fekszik egy férfi letakarva. Szörnyű volt még látni is, nagyon sajnáltuk szegényt – mondta a ripost-nak egy arra járó autós szemtanú. Úgy tudni, hogy a férfi családja összetört, és értetlenül állnak a baleset előtt, ugyanis az áldozat hosszú ideje motorozott. Nem ez volt az egyetlen baleset aznap Sokak szerint azonban maga az M1-es autópálya is egy baleseti gócpont: rengeteg a tragédia és a koccanás a térségben. Pár óra múlva, nem messze onnan árokba hajtott egy kisteherautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Tatabánya közelében, az 59. és a 60. kilométer között. A járműben egy ember utazott, hozzá mentők érkeztek a helyszínre. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tatabányai hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit.

